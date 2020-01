Donnerstag, 30. Januar 2020

„Das Ding des Jahres“: Sendetermin für die Holzmindener steht fest

Die Erfinder aus Holzminden in der ProSieben-Kulisse für "Das Ding des Jahres" in Köln. Foto: BBS

Holzminden. ProSieben hat seinen Erfinder-Mittwoch wieder gestartet. Am 29. Januar startete die dritte Staffel der Show „Das Ding des Jahres“. Zum ersten Mal werden auch zehn Jugend-Erfindungen präsentiert. Mit dabei: Die Erfinder des Beruflichen Gymnasiums auf dem Kiesberg. Bei der IdeenExpo haben die Schüler der Georg-von-Langen-Schule Holzminden mit ihrem „Energy Floor“ bereits überzeugt. So sehr, dass die Show-Macher von ProSieben auf die erfinderische Truppe aus Holzminden aufmerksam geworden sind. In der Show treten die Schüler in einem eigenen Wettbewerb mit den anderen jugendlichen Tüftlern an (der TAH berichtete). Inzwischen steht auch der Sendetermin für die Holzmindener fest. Am 26. Februar, also am Aschermittwoch, werden sie ihren „Energy Floor“, der bei jedem Schritt auf dem Fußboden Strom erzeugt und so LEDs zum Leuchten bringt, vorstellen. Das Finale der Show wird eine Woche später, ebenfalls um 20.15 Uhr auf ProSieben, ausgestrahlt. Werden es die Holzmindener ins Finale schaffen? Für den Sieger des Jugend-Duells gibt es eine Ausbildungsförderung in Höhe von 5.000 Euro. (bs)