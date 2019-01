Samstag, 05. Januar 2019

Das E-Center in Stahle hat einen neuen Inhaber

Geschäftsführer René Brinke und sein Stellvertreter Sönke Wehrhahn. Foto. beb

Stahle. Vielleicht ist einigen Lesern der Name René Brinke schon auf den jüngsten Prospekten des E-Centers Höxter-Stahle aufgefallen. Demnächst wird der Name auch das Gebäude des Supermarktes, Am Stahler Ufer 8, zieren, denn René Brinke ist seit dem 10. Dezember 2018 der neue Inhaber des E-Centers. Der gelernte Einzelhandelskaufmann war seit Beginn seiner Ausbildung Mitarbeiter der EDEKA Minden-Hannover und zuletzt Marktleiter des Stahler E-Centers. Die Übernahme eines eigenen Marktes ist „in der Branche das Höchste, nach dem man streben kann“, berichtet Brinke. (beb)

