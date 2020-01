Mittwoch, 29. Januar 2020

Das Ensemble Theatrum spielt wieder in der Johanniskirche Bevern

Claudia Procula ist die Hauptperson des Stückes.

Bevern. Theater in der Kirche? Christliche Themen im Theater? Seit vielen Jahren ist das Ensemble Theatrum aus Sachsen-Anhalt mit seinen erfolgreichen, eigenen Theaterstücken ein gefragter Gast in ganz Deutschland. Unvergessen in Bevern mit „Nathan der Weise“ oder „Das Hohe Lied der Liebe“, kommt das Ensemble nun am 22. März um 17 Uhr erneut in die evangelische St.-Johannis-Kirche mit einem bewegenden Theaterstück über die Passionsgeschichte. Berichtet wird das Geschehen aus der Perspektive einer Frau, Claudia Procula, der Frau des Pilatus, der als Statthalter im damals römisch besetzten Jerusalem für Ordnung zu sorgen hatte. Seine Frau hat einen ahnungsvollen Traum...

