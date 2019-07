Montag, 01. Juli 2019

Das Eschershäuser Kartoffelbratfest findet 2019 nicht statt!

Das Kartoffelbraten in Eschershausen zog in der Vergangenheit viele Besucher an. Foto: TAH/Archiv

Eschershausen. Obwohl das Kartoffelbratfest in Eschershausen in der Vergangenheit gut angenommen wurde, wird es in diesem Jahr nicht stattfinden, teilt die erste Vorsitzende der Eschershäuser Werbegemeinschaft, Melanie Rojahn, mit. Zu viele Essensstände haben abgesagt, „alle Anfragen an Schlachter sind ins Leere gelaufen“, lautet die Erklärung des Vereins, der obendrein Schwierigkeiten hat, engagierte Personen zu finden, die bei der Organisation und Umsetzung des Festes helfen würden. Überlegungen und Beratschlagungen dazu, das Kartoffelbraten in Kooperation mit anderen Vereinen durchzuführen, seien ohne Ergebnis verblieben. Eine Alternative zum Kartoffelbratfest ist nicht in Planung. Ob eine Neuauflage im kommenden Jahr finanziell und organisatorisch möglich ist, ist noch nicht absehbar, so Rojahn. (beb)