Samstag, 22. Februar 2020

Das Forstamt Neuhaus baut den Solling mit Hochdruck zu einem Wald der Zukunft um

Die Forstarbeiter haben mit den Neupflanzungen begonnen. Foto: ue

Kreis Holzminden. Den Wäldern im Solling geht es schlecht. Die Stürme der letzten zwei Jahre sind nicht spurlos vorübergezogen, und auch wenn das letzte Orkantief „Sabine“ dann doch nicht so gewütet hat, wie befürchtet, stehen die Sollingwälder kurz vor dem Kollaps. Und was nicht vom Winde verweht wurde, hat der Borkenkäfer erledigt. Etwa 1.000 Hektar umfasst die Freifläche, die aufgeforstet werden muss. 500.000 Bäume sollen im Frühjahr gepflanzt werden. Keine Region in Niedersachsen ist schlimmer betroffen als der Solling. Der TAH hat sich gemeinsam mit Wolf Ebeling, Chef des Forstamts Neuhaus, auf Spurensuche begeben und einen Blick in die Zukunft geworfen.

Die spannende und allentscheidende Frage wird sein, wie sich das Wetter entwickelt. Wird der Sommer 2020 wieder so heiß und trocken wie die letzten beiden Sommer, wird es eng für die Fichte, dann werden wohl auch die letzten noch intakten Bestände ums Überleben kämpfen müssen. Denn kranke Fichten sind ein Einfallstor für den Borkenkäfer, der die Fichten absterben lässt. „Spielt uns das Wetter in die Karten, kriegen wir die Situation in den Griff“, sagt Wolf Ebeling. Zumindest der laue, nasse Winter sei schon mal ein Hoffnungsschimmer, denn natürliche Mechanismen wie Parasiten und Pilze setzen dem „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, den beiden Borkenkäferarten, die maßgeblich für das Fichtensterben verantwortlich sind, zu. „Unser Ziel ist es, schon die erste Käfergeneration zu bekämpfen und alle befallenen Bäume zu fällen“, formuliert Ebeling. Allerdings sei das wiederum eine Herkulesaufgabe für die Mitarbeiter des Forstamtes Neuhaus, und ohne externe Unterstützung von örtlichen Unternehmen und abgeordneten Mitarbeitern aus anderen Forstämtern nicht mehr zu leisten. (ue)

