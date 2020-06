Montag, 29. Juni 2020

Das Forstamt Neuhaus hat noch immer riesige Holzmengen zu verkaufen

Betriebsdezernent Frank Brakebusch und seine Mitarbeiter stehen seit zweieinhalb Jahren vor immer neuen Herausforderungen. Stürme und Borkenkäfer produzieren Unmengen an Holz, das zeitnah verkauft werden muss. Foto: ue

Neuhaus. Rückblende: In den Nachmittagsstunden des 18. Januars 2017 erreicht Orkantief „Friederike“ Niedersachsen und den Landkreis Holzminden. Mit der geballten Wucht von fast 200 Stundenkilometern wütet der Orkan in den nächsten 24 Stunden über Norddeutschland. Am Ende hat „Friederike“ allein im Solling fast 250.000 Bäume umgerissen. Zu 95 Prozent Fichten. Aber auch Buchen, Eichen und Lärchen sind dem Orkantief zum Opfer gefallen. Und es kommt noch schlimmer. Der Sommer 2018 ist von Rekordhitze und ausbleibendem Regen geprägt. Ideale Bedingungen für den Borkenkäfer, der dem Fichtenbestand weiteren Tribut abzollt. Und um die Katastrophe perfekt zu machen, sorgen Sturmtiefs wie „Eberhard“, „Sabine“, „Xantippe“ und „Julija“ im Frühjahr 2019 für immer mehr umgestürzte Bäume in den Sollingwäldern. Die Folgen davon sind bis heute an den Wegen des Sollings für jedermann sichtbar: Baumstämme über Baumstämme stapeln sich dort und warten auf den Abtransport ins Sägewerk. (ue)

