Mittwoch, 03. Juni 2020

Das Forstamt Neuhaus rüstet im Kampf gegen die Borkenkäfer auf

Michael Rudolph, Presseprecher der Landesforsten, und Revierförster Hendrik Büning (rechts) zeigen im Revier Merxhausen die neueste Strategie. Foto: ue

Kreis Holzminden. Von dem Drama, das sich derzeit in den Sollingwäldern abspielt, bekommen Spaziergänger und Wanderer meistens nur am Rande etwas mit. Das Forstamt Neuhaus zieht derzeit alle Register, um dem Borkenkäfer Einhalt zu gebieten, denn „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, so heißen die beiden Käferarten, haben in den letzten beiden Jahren massive Schäden in den Fichtenbeständen angerichtet. Die Wetterverhältnisse – Hitze, lange Trockenheit und massive Stürme im Herbst und Frühjahr – haben die Käferpopulation zum Explodieren gebracht. Jetzt haben die Förster des Forstamts Neuhaus „Trinets“ aufgestellt, um den Käfern die Stirn zu bieten. Diese an Indianerzelte erinnernden Dreibeine stehen an Südhängen und vornehmlich auf kleineren Flächen und sie sind ausgesprochen effektiv. Zugleich betont aber Hendrik Büning, flexibler Revierleiter beim Forstamt Neuhaus, dass diese Trinets nur ganzheitlich funktionieren. „Sie sind ein Baustein in einem Konzept. Davor steht die ‚saubere Waldwirtschaft‘, also jeder befallene Baum muss gefällt und aus dem Wald gebracht werden“. (ue)

