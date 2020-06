Mittwoch, 17. Juni 2020

Das Freibad Polle öffnet am Freitag

Machten sich ein Bild von den geforderten Hygienemassnahmen – Verwaltung, Schwimmmeister und Mitglieder von Förderverein und DLRG. Foto: bor

Bodenwerder/Polle. Auch das Freibad der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle öffnet am Freitag, 19. Juni, in Polle wieder seine Pforten. Allerdings ist dies, wie in anderen Bädern auch, zum Zwecke des Infektionsschutzes nur mit besonderen Regelungen und Einschränkungen möglich. „Damit das Freibad überhaupt öffnen darf, wird es zwingend erforderlich sein, dass die Badegäste ihrer Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen durch die Regelungen gerecht werden“, erklärte Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke.

Gemäß dem vom Landkreis Holzminden genehmigten umfangreichen Hygienekonzept besteht für die Frühschwimmer ab Freitag von 7.30 bis 11 Uhr Badebetrieb. Während der dann folgenden einstündigen Pause (in der die Badegäste das Freibad verlassen müssen) wird das Bad desinfiziert. Auch in der Zeit von 12 bis 19 Uhr (donnerstags bis 21 Uhr) gibt es zwischen 15 Uhr und 16 Uhr eine Reinigungsunterbrechung. Zum Saisonstart ist die Zahl der Besucher des Freibades auf maximal 200 Gäste pro Zeitzone begrenzt. (bor)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.06.2020