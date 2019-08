Mittwoch, 07. August 2019

Das Fundbüro der Stadt Holzminden veranstaltet Versteigerung

Die Uhren wurden vor der Versteigerung von möglichen Käufern genau unter die Lupe genommen. Foto: ue

Holzminden. Einmal im Jahr wird der Parkplatz am Stadthaus in Holzminden zur großen Bühne. Die Mitarbeiter des Fundbüros um Fachbereichsleiter Bernd Gill machen dann alles zu Geld, was sich im Laufe eines Jahres und Ablauf einer halbjährigen Wartezeit so angesammelt hat. Wenig Bares für wenig Rares könnte man sagen. Alles muss raus, alles kommt unter den Hammer und wird meistbietend versteigert. Darunter sind Kuriositäten wie ein Paket Windeln, Tabakdosen und Skier, aber auch Alltägliches wie Schmuck und Uhren wechseln für wenig Geld den Besitzer. Und natürlich Fahrräder. Rund 55 sind im Laufe des letzten Jahres beim Fundbüro abgegeben und nie wieder abgeholt worden. Diese Drahtesel sind wohl der eigentliche Grund, warum etwa 150 Interessenten gekommen sind. Doch bevor die Fahrräder – kleine, große, schöne, hässliche, neue und alte – versteigert werden, werden erstmal die rund 300 Kleinteile zu Geld gemacht. „Machen wir es andersrum, laufen uns die Leute weg, wenn die Fahrräder verkauft sind“, sagt Bernd Gill und muss schmunzeln. Richtige Raritäten, echte Flohmarktschätzchen, die ihrem Besitzer einen unerwarteten Reichtum bescheren, sind aber nicht unter den Versteigerungsstücken. (ue)

