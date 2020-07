Montag, 20. Juli 2020

Das Gartenfest in Corvey findet statt

Die große Freiluftveranstaltung in Corvey kann stattfinden. Foto: Gartenfest Corvey

Corvey. Ein leise plätschernder Gartenbrunnen, Relaxstühle, Café Frappé und leckerer Flammkuchen – das hört sich nach einem Tag wie Urlaub an. Zu finden ist dieses Ferienidyll vom 7. bis 9. August am Weltkulturerbe Schloss Corvey in Höxter. Dort öffnet Viktor V. Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey für „Das Gartenfest Corvey“ zum zehnten Mal eigens seinen privaten Garten. Das Gartenfest, das in den vergangenen Jahren immer über 10.000 Besucher anzog, kann in Corona-Zeiten stattfinden, weil es eine Freiluftveranstaltung ist. Der TAH verlost fünf mal zwei Eintrittskarten.

