Freitag, 15. November 2019

Das Glasmuseum in Boffzen wird geräumt

Von links: Walter Waske, Bodo Exner, Hans-Hermann Henze und Karl-August Fricke packen ein. Foto: fhm

Boffzen. Einfach fällt ihnen diese Arbeit nicht. „Aber einer muss es machen“, sagen Manfred Bues und Bodo Exner vom Helfer-Team des Glasmuseums. Vor drei Wochen öffnete das Glasmuseum zum letzten Mal seine Pforten, der Erinnerungsort für die Glasgeschichte ist jetzt selbst Geschichte. Derzeit werden die Exponate und Ausstellungsstücke katalogisiert, für die Eigentümer identifiziert, gesichert und verpackt. Bei der Aufräumaktion ist auch der Verein der Glasfreunde Boffzen dabei, der bis vor zwei Jahren das Glasmuseum betrieb. Walter Waske, Karl-August Fricke und Hans-Hermann Henze behandeln die zerbrechlichen Ausstellungsstücke mit Sorgfalt und Respekt. Jedes Teil wird in Folie verpackt, in Papier eingelegt, mit Aufklebern versehen und in Kisten verpackt. Insgesamt 500 Exponate werden es sein, die auf diese Weise verpackt werden, erläutert Manfred Bues. (fhm)

