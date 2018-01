Freitag, 19. Januar 2018

Das große Aufräumen nach „Friederike“

Umgestürzte Bäume werden mit schwerem Gerät beseitigt.

Kreis Holzminden. Am Tag nach „Friederike“ beginnt im Landkreis Holzminden das große Aufräumen. Landesforsten und Straßenmeistereien räumen die bislang gesperrten Straßen – einige von ihnen bleiben allerdings auch über das Wochenende noch geschlossen – und viele Kreis-Holzmindener räumen auf – oder versuchen, einen Termin beim Handwerker zu ergattern. Das Orkantief hat immense Schäden angerichtet: Dachziegel heruntergerissen, Werbetafeln zerstört, an Flachdächern gezerrt. Wie hier in der Sollingstraße in Holzminden werden umgestürzte Bäume beseitigt. Wie groß der Schaden insgesamt ist, kann noch gar nicht beziffert werden, wie viele Bäume ihm im Solling zum Opfer fielen, ist noch unklar. Noch kann niemand in den Wald - auch Spaziergänger sollten unbedingt in den nächsten Tagen die Wälder meiden! (bs)

