Samstag, 08. Juni 2019

Das große Festival-Gefühl: Ein Bilderbogen vom Straßentheater-Samstag

Ein luftiges Tanzvergnügen bereitete die Cie. Diedier Theron. Fotos: ap/spe

Holzminden. Da ist es wieder, dieses typische Holzmindener Straßentheater-Wir-Gefühl, das einen überkommt, der sich alle zwei Jahre ins Pfingst-Getümmel stürzt. Wurde der erste Abend auch weggeblasen und weggespült vom hereinbrechenden Gewitter-Inferno, so zeigte sich der Festival-Samstagnachmittag von seiner immer schöner werdenden Seite. Und mit den Temperaturen und Sonnenstrahlen stieg die Stimmung, die Freude, der Spaß an dieser frechen Art von Theater und Kunst auf der Straße.

Die drei Aufgeblasenen der Cie. Diedier Theron tanzten sich vor der Lutherkirche in die Herzen der Zuschauer, das britische Duo Acrojou rollte mit seinem Rhönrad wie aus einem Science-Fiction-Film ins postapokalyptische Nirgendwo der Halbmondstraße und die Dédé’s, diese beiden kuscheligen Schlafmützen (oder Tagträumer?), machten sich einen Spaß darauf, auf Tuchfühlung mit den Menschen zu gehen. Tanztheater auf dem Hausdach, das Wasser fast bis zum Hals, zeigten die vier Holländer von Vloeistof auf der Naturbühne des Unteren Teichs. Und Publikumsliebling Pere Hosta, den die Holzmindener schon als Postboten kannten, verschaffte ihnen diesmal komische Momente mit seiner Tür.

Der TAH will mit dieser Zwischenbilanz allen Lust machen, am Samstagabend und am Sonntag noch das 15. Internationale Straßentheater-Festival zu besuchen. Familien mit jüngeren Kindern sei am Sonntag das Familienprogramm in Kauffmannsgarten ans Herz gelegt. Die Festivalbesucher sollten auch nicht versäumen, auf den Stimmzetteln ihre Lieblingsgruppen zu wählen. Die beiden Publikumspreise werden am Sonntag um 20 Uhr auf dem Marktplatz verliehen. Also: Unbedingt hineinspaziert in dieses faszinierende Paralleluniversum! (spe)

Bitte beachten Sie auch das Video auf unserer Homepage und der TAH-Facebook-Seite. Auf eine ausführliche und reich bebilderte Berichterstattung über das Festival auf vier TAH-Seiten können Sie sich am 11. Juni freuen.