Freitag, 01. Februar 2019

Das Hallenbad Holzminden hat Probleme mit der Heizung

Der Badebetrieb läuft weiter und alles ist weiterhin nutzbar. spe/Archiv

Holzminden. „Achtung! Aufgrund eines technischen Defekts sind die Duschen nur lauwarm. Lufttemperatur in der Halle: 25 - 26 Grad. Wassertemperatur im Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken: 26 - 27 Grad“ – so informiert ein Hinweiszettel derzeit die Schwimm- und Badegäste des Hallenbades Holzminden. Die Temperaturen von Wasser und Raumluft erreichen also nicht die gewohnten Werte. Das ist seit Anfang der Woche so. Grund sind technische Probleme am Blockheizkraftwerk im Bauch des Hallenbades, die noch eine Weile andauern werden, bis sie behoben sind. (spe)