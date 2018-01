Sonntag, 14. Januar 2018

Das Hand(ver)ballerspiel hat einen klaren Sieger

Die Stadtoldendorfer Sebastian Gnioth (links) und Uwe Mikus nehmen den Beveraner Alexander Bellmann in die Zange.

Holzminden. Es war ein Spiel, was von der Chancenverwertung her eines zum Vergessen war. Am vergangenen Sonnabend traten der MTV Bevern und der TV Stadtoldendorf II in der Handball-Regionsklasse in der Sporthalle Billerbeck gegeneinander an. Am Ende stand ein 23:17-Heimsieg. Zur Halbzeit stand es noch 7:8 gegen das Burgbergteam.

Mit den zwei erspielten Punkten kommt der MTV in der Tabelle näher an den drittplatzierten TV heran. Von drei Siebenmetern konnte der MTV nur einen nutzen, beim TV waren es gerade einmal sechs von elf möglichen. In Halbzeit vergaben beide Teams eine Vielzahl an Chancen.

Das erste Tor der Partie ging an das Team von Spielertrainer Hendrik Ulisch. Nach 23 Sekunden erzielte Marcus Köhler das Führungstor für den TV. Mehr als zwei weitere Minuten und drei Angriffe beider Teams dauerte es dann, bis Kai Stiebenz

den Ausgleich erzielen konnte. In der Folgezeit präsentierten beide Teams eine Fehlwurfquote von mehr als

70 Prozent. Und dabei war es den Akteuren völlig egal, ob es sich bei den Tormöglichkeiten um einen Tempogegenstoß, Siebenmeter oder einen herausgespielten Angriff handelte. In der ersten Hälfte war beiden Teams deutlich anzumerken, dass die Offensivabteilung das Problem war. Massenhaft vergebene Chancen gepaart mit individuellen Fehlern ließen das Handballspiel phasenweise zu einem Handverballerspiel werden. Zur Halbzeit stand es dann 7:8 für den TV Stadtoldendorf, ein Torwurffestival ohne Tore beider Mannschaften. So verpassten es dann auch beide Teams aus den Schwächen des Gegners Profit zu schlagen und sich abzusetzen, um bereits zumindest eine mögliche Vorentscheidung herbei zu führen.

Die zweiten 30 Minuten zeigten, dass eine Zwei-Tore-Führung für den TV (8:10, 35.) nicht für eine Initialzündung reichen sollten. Die anschließenden drei Tore in Folge der Hausherren verschafften dem MTV-Team eine Zwei-Tore-Führung, die nicht nur verwaltet wurde, sondern in der Folge sogar noch auf eine 16:13- bzw. 17:13-Führung ausgebaut werden konnte (47.). Eine Vorentscheidung im Spiel, denn dem TV gelang es nicht mehr wirklich, heran zu kommen und den MTV unter Druck zu setzen. Am Ende gewannen die Hausherren das Derby durchaus verdient mit 23:17.

MTV Bevern: Benedikt Jonas (Tor), Petar Cetkovic (6), Eduard Reiter (2), Kai Stiebenz (5/1), Christian Grothe (1), Alexander Bellmann (5), Sven Selmi, Kai Ostermann, Stefan Ostermann, Benjamin Bachler (3), Patrick Roller (1), Kevin Seidelmann, Aljoscha Czymoch.

TV Stadtoldendorf II: Jan Gudewil (Tor), Matthias Wohlgemuth (Tor), Uwe Mikus, Rene Klare, Sebastian Gnioth (2), Hendrik Ulisch, Olaf Salowsky (2/2), Patrick Oppermann (2), Robin Schulz, Marcus Köhler (4/2), Tim Hellwig (5/2), Peter Koß, Michael Adolph, Marcel Cyrol (2).