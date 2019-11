Dienstag, 05. November 2019

Das Highlight ist die Meisterschaftsklasse

Die Platzierten der Meisterschaftklasse mit dem Sieger und Kreisvorsitzenden Julian Heise (Mitte).

Bodenwerder. Die Tischtennis-Kreismeisterschaften wurden dieses Jahr vom TTV Linse in der Schulturnhalle in Bodenwerder ausgerichtet. Unter der Führung von Lars Grohmann wurden drei Tage spannende Wettkämpfe ausgetragen. „Ein herzlicher Dank geht an den TTV Linse, der sehr gute Bedingungen für die Kreismeisterschaften geschaffen hat und an Lars Grohmann, der wie in den letzten Jahren in der Turnierleitung alles unter Kontrolle hatte und für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich war,“ zeigte sich der Kreisvorsitzende Julian Heise zufrieden. Höhepunkt des dreitägigen Events war die Meisterschaftsklasse der Herren, die Julian Heise gewinnen konnte. (jh).

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 06.11.19.