Freitag, 23. August 2019

Das Holzmindener Gebäude „Böntalstraße 44“ feiert 250. Jubiläum

Ein Gebäude mit Geschichte: Böntalstraße 44 in Holzminden. Foto: ap

Holzminden. „Die Bausubstanz wurde immer wieder geändert“, stellt Uwe Kinnewig vom Katasteramt Holzminden fest beim Festakt zum 250. Jubiläum des Gebäudes „Böntalstraße 44“ fest. Zum 250. Gebäudejubiläum entführt er Gäste und Zuhörer in die Vergangenheit bis ins Jahr 1769 – dann geht es zurück in die Gegenwart. „Hier reicht aber die Bezeichnung ‚Behördenhaus‘ nicht aus“, fasst Kinnewig die Hausgeschichte zusammen. Denn als „Fabrikgebäude, Wohnhaus, Klubgebäude, Davinsches Haus, Alte Baugewerksschule oder einfach ‚Böntalstraße 44‘“ sei das Gebäude in seiner 250-jährigen Historie genannt worden. Und was seit 1769 von dem Gebäude übrig geblieben ist, ist nicht viel. Aber viel genutzt wurde und wird es bis heute allemal: Das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen, die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), der Zweckverband Naturpark Solling-Vogler Projektbüro Kooperativer Naturschutz sowie das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen sind unter einem Dach angesiedelt. (ap)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. August 2019