Samstag, 21. Dezember 2019

Das Hooptal wird jetzt nachts gesperrt

Kreistagsvorsitzender Andreas Fischer zählt im Altendorfer Hof noch einmal genau nach. Wer hat wie gestimmt beim Thema Hooptal-Sperrung? Foto: bs

Kreis Holzminden. Sechs unterschiedliche Vorlagen, dazu drei Abstimmungen und zweimal ein Patt – in der Kreistagssitzung am Montagabend nimmt die Sperrung des Hooptals einen besonderen Stellenwert ein. In Abstimmung Nummer drei einigt sich der Kreistag auf einen einjährigen Versuch: Nachts wird die K 71 zwischen Negenborn und Stadtoldendorf gesperrt, zwei Schrankenanlagen installiert. Nach einem Jahr wird geprüft, ob eine ganztägige Sperrung notwendig ist. Und die Verwaltung soll die Voraussetzungen und Konsequenzen einer Entwidmung der Straße in allen Facetten prüfen.

Für Helmut Affelt, CDU-Kreistagsabgeordneter und Stadtoldendorfs Bürgermeister, ist es ein „vernünftiger Kompromiss“. Auch die Grünen können ihm zustimmen. Peter Ruhwedel: „Das ist ein Fortschritt zum jetzigen Status“. Allein acht SPD-Abgeordneten geht dieser Kompromiss nicht weit genug, sie stimmen dagegen.

Doch zurück zum Anfang: Das Hooptal hat in diesem Jahr mehrfach Schlagzeilen gemacht. Dort leben Feuersalamander... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.12.2019