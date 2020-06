Mittwoch, 17. Juni 2020

Das Hooptal wird mit automatischen Schranken abgesperrt

Die Schranke hinter dem Ortsausgang Stadtoldendorf ins Hooptal steht. Bis sie die ersten Autofahrer zum Umkehren weist, wird sie auch leuchten können. Foto: beb

Negenborn/Stadtoldendorf. Wer das Hooptal mit dem Auto durchfahren will, der muss dafür den zeitlichen Rahmen von 8 bis 18 Uhr nutzen. Zum Schutz der Feuersalamander und anderer Amphibien ist die Kreisstraße 71 zwischen Negenborn und Stadtoldendorf seit Monaten (mit Unterbrechung) am Abend und in der Nacht durch Absperrtafeln gesperrt.

Seit Dienstag dieser Woche sind Mitarbeiter der Straßenmeisterei des Landkreises damit befasst, hinter dem Ortsausgang Stadtoldendorf ins Hooptal und hinter dem Ortsausgang Negenborn automatische Schranken zu installieren. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind – das sollte spätestens am Freitagmittag der Fall sein – ist die K 71 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. (beb)

