Mittwoch, 02. Januar 2019

Das Jahr 2019 ist da, Martina Kästner geht

„Für mich ist es eine traurige Zeit, weil ich den Beruf geliebt habe“, sagt Martina Kästner zum Abschied. Foto: bs

Holzminden. Sie hat es wohl tausendmal verflucht. Und war doch Herz und Seele des Straßentheater-Festivals in Holzminden. Sie ist bis an ihre Belastungsgrenze gegangen – und darüber hinaus – und doch fällt es ihr schwer, loszulassen: Für Martina Kästner, Leiterin Kulturprojekte und Bücherei bei der Stadt Holzminden, war mit dem 31. Dezember 2018 Schluss. Die 64-Jährige ist in den hart verdienten Ruhestand getreten. Es ist eine Entscheidung, die sie sich wohl überlegt hat, ein Schritt, den sie vorbereitet hat: Die Bücherei ist gut aufgestellt. Die Vorbereitungen für das Straßentheater-Festival 2019 laufen, ihre Nachfolgerin ist eingearbeitet. Heike Leupold wird zukünftig die Fäden in der Hand halten, sowohl in der Bücherei als auch Pfingsten, auf der Straße. (bs)

