Freitag, 19. Juni 2020

Das Jugendfreizeitheim Silberborn soll für 1 Euro verkauft werden

Das Jugendfreizeitheim Silberborn steht auf einem 33.476 Quadratmeter großen Grundstück. Der Buchwert samt Sachvermögen Ende 2019: 358.744 Euro. Foto: Heinz-Willi Elter

Silberborn. Das ehemalige Jugendfreizeitheim Silberborn, das seit Februar 2019 leer steht, soll für 1 Euro an den Allgemeinen Rettungsverband Südniedersachsen e.V. verkauft werden. Diese Empfehlung hat am Mittwoch der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Northeim in der Mensa der KGS Moringen für Kreisausschuss und Kreistag beschlossen. Die in der Sitzung anwesenden Zuhörer Wolfgang Peter als ehemaliger Ortsbürgermeister Silberborns und Heinz-Willi Elter als Vorsitzender des Turnkreises Northeim-Einbeck waren während der Diskussion und nach der Abstimmung geschockt und konnten nur mit dem Kopf schütteln darüber, „dass das Filetstück Jugendfreizeitheim Silberborn für 1 Euro verschleudert werden soll“, so Elter.

Neben dem Allgemeinen Rettungsverband Südniedersachsen hatte es zuletzt zwei weitere Interessenten gegeben: Das Ferienwerk Kurhessen e.V. und ein Kinderhospiz. Die Konzepte wurden vorgestellt. Der Allgemeine Rettungsverband Südniedersachsen will in Silberborn Ausbildung in Erster Hilfe und von Rettungshundeaffeln anbieten. Weitere Tätigkeitsfelder sind die Behindertenbeförderung, Pflege- und Soziale Dienste, Katastrophenschutz und Catering. „Das haben wir alles“, sagt Wolfgang Peter. Er schäumt und findet es „unerträglich, dass hier weitere Konkurrenz zu bestehenden Strukturen entstehen soll, die wir haben und die gut funktionieren. Das bringt Unruhe in die Region und in den Landkreis“, sagt der Ehrenbürgermeister. „Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden und auch noch nicht fertig!“ Er werde prüfen lassen, ob der Verkauf unter diesen Bedingungen möglich sei. Am Montag wird sich der Kreisausschuss Northeim mit dem Verkauf befassen, am 10. Juli dann der Kreistag. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 20. Juni