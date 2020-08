Dienstag, 04. August 2020

Das Krankenhaus Holzminden erhält Silber-Zertifikat der Aktion Saubere Hände

Nicole Dorenburg hält das Silber-Zertifikat in den Händen. Foto: bs

Holzminden. Mit Bronze haben sie 2008 begonnen, waren quasi mit die Ersten, die sich das Prädikat anheften durften, als die „Aktion Saubere Hände“, die nationale Kampagne zur Verbesserung der „Compliance“, also der besseren Beachtung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen an den Start ging. Jetzt haben sie den nächsten Etappensieg erreicht: Das Team des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden hat das Silber-Zertifikat erhalten. Und visiert jetzt Gold an. (bs)

