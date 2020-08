Donnerstag, 20. August 2020

„Das Leben ist bunt“: Silvia Sander stellt im Kunst(T)Raum Holzminden aus

Silvia Sander aus Lauenförde zeigt ihre Werke ab nächster Woche in Holzminden. Foto: Sander

Holzminden. Bei der Lauenförder Künstlerin Silvia Sander geht es bunt zu! Die gelernte Erzieherin hat schon früh angefangen, dass Leben auszukosten. Mit einem stets positiven Blick auf das Leben, liebt sie es neue Dinge zu lernen und ist heute in vielen Bereichen zum Thema Kreativität unterwegs. Ab Mittwoch, 26. August, zeigt sie in der Ausstellung „Das Leben ist bunt“ ihre Bilder im Holzmindener Kunst(T)Raum in der Oberen Straße 12. Während eine Vernissage aufgrund der Corona-Einschränkungen weiterhin nicht möglich ist, kann man die Künstlerin aber am Sonnabend, 29. August, von 10 bis 12 Uhr persönlich vor Ort treffen und ansprechen. Die Ausstellung ist immer mittwochs und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet und kann mit Gesichtsmaske und unter Einhaltung der Abstandsregeln betrachtet werden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 20. August