Donnerstag, 17. Oktober 2019

Das Museum der Alltagskultur in Hellental

Im Sollinghaus Weber spiegelt sich in 16 Räumen dörfliches, regionales und persönliches Leben wieder. Foto: rcl

Hellental. Vor zwei Jahren wurden in einer Studie vom Museumsverband Niedersachsen und Bremen für Südniedersachsen 17 „kleine, ehrenamtlich geleitete Museen“ ermittelt; seit kurzer Zeit ist nun ein 18. hinzugekommen. In Hellental, das bereits mit dem Museum im Backhaus aufwarten kann, ist auf Eigeninitiative des Leitenden Medizinalrates im Ruhestand Dr. Weber ein neues Museum entstanden. Der umfassende Titel „Alltagskultur“ lässt kaum erahnen, dass sich hinter diesem Thema nicht eine in die Jahre gekommene Heimatstube verbirgt, sondern dass sich in 16 Räumen mit unterschiedlichsten Themen dörfliches, regionales und persönliches Leben widerspiegelt. Beginnt man mit dem Kellergewölbe, so stellt man fest, dass bereits ein Vorgängerbau existierte. Aber auch die über Jahrzehnte unterschiedlichsten Nutzungsarten sind noch erkennbar: als Stall zur Tierhaltung, danach als Kohlenkeller und in den letzten Jahrzehnten dank der feuchten Kühle als Vorratskeller und Lagerort für einen Getränkehandel. Letzterer ist durch zahllose Flaschen der hiesigen Brauereien, noch gefüllten Weinflaschen und Glasballons dokumentiert. (rcl)

Mehr lesen Sie im TAH vom 17. Oktober 2019.