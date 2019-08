Samstag, 24. August 2019

Das neue Mehrzweckgebäude mit modernen Besuchertoiletten im Wildpark Neuhaus ist fertig

Die neuen Toiletten sind in der Nähe von Spielplatz und Streichelgehege zu finden. Einen Wickelraum gibt es auch. Foto: sev

Neuhaus. Nach zweijähriger Bauzeit ist das neue Mehrzweckgebäude im Wildpark Neuhaus – bis auf wenige Restarbeiten – fertiggestellt und betriebsbereit. Besonders die Wildpark-Besucher können sich nun über die neuen, modernen Toiletten freuen, die in diesem Gebäude untergebracht sind. Rund eine halbe Million Euro investieren die Niedersächsischen Landesforsten in das Mehrzweckgebäude im Wildpark, das gleich am Beginn des Rundgangs errichtet wurde. Das Gebäude verfügt über zahlreiche weitere wildparkinterne Funktionen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. August