Mittwoch, 31. Juli 2019

Das neue Programm der KVHS Holzminden ist da

Auch online können die Kurse gebucht werden.

Kreis Holzminden. Ein Blick ins neu erschienene Programmheft der Kreisvolkshochschule Holzminden lohnt sich. Für alle, die sich persönlich oder beruflich weiterbilden wollen oder in geselliger Runde mit anderen Interessierten Neues lernen und ausprobieren möchten, bietet das Kursangebot beste Gelegenheiten. Von August bis Dezember 2019 können Interessierte aus über 250 Angeboten auswählen.

Neben bewährten und immer wieder nachgefragten Kursen setzt die KVHS für die zweite Jahreshälfte 2019 auf neue Angebote in den Bereichen Gesundheitsbildung, Kunst & Kultur, Gesellschaft, Sprachen, berufliche Bildung, Grundbildung und Bildungsurlaub. Neu sind zum Beispiel der Workshop „Gärtnern mit der Natur“, der Schnupperkurs Kara-T-Robics, das Wochenendseminar „Krankheit und Schicksal als Chance“, ein Teilzeitbildungsurlaub zur Datenbank Access, eine Einführung ins Cloud Computing oder auch ein Workshop zum Verstehen der Hundesprache.

Erhältlich ist das Programmheft ab sofort in der Geschäftsstelle der KVHS in der Neuen Straße 7 in Holzminden sowie auch in den meisten öffentlichen Einrichtungen im Landkreis. Unter www.kvhs-holzminden.de ist das Programm außerdem im Internet einsehbar und buchbar. Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit, sich schriftlich oder persönlich in der Geschäftsstelle in Holzminden oder bei den Außenstellenleitungen anzumelden. Das KVHS-Team beantwortet gerne Fragen zu den aktuellen Bildungsangeboten und eventuellen Fördermöglichkeiten. Die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule ist unter der Telefonnummer 05531/707-394 oder per Fax unter 05531/707-408 sowie über die E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de zu erreichen.