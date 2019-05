Freitag, 31. Mai 2019

Das „norddeutsche Licht“ zieht’s zurück ans Wasser

Pastor Uwe Meyer vor der St. Michaeliskirche. Hier war er neuneinhalb Jahre lang Gemeindepastor. Foto: spe

Holzminden. „Wasser ist Heimat“, sagt Pastor Uwe Meyer. Der Norden, das Hanseatische haben ihn, den Bremer, das „norddeutsche Licht“, doch mehr geprägt als er sich das lange Zeit eingestanden hat. Vielleicht fünf Jahre ist es her, seit ihm das bewusst geworden ist und die Entscheidung reifte, zusammen mit seiner Frau zurückzugehen ans große Wasser, in den Norden. Jetzt ist es soweit. Nach neuneinhalb Jahren als Pastor an der St. Michaelisgemeinde Holzminden wird Pastor Meyer am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr in einem Abschiedsgottesdienst in St. Michaelis verabschiedet. Superintendent Wöhler wird ihn entpflichten. In seiner letzten Predigt wird es ums Hören gehen. Anschließend haben Gemeindemitglieder und alle, die tschüss sagen wollen, dazu Gelegenheit beim Kaffee im Michaelis-Gemeindehaus.

Der Abschied fühle sich „ambivalent“ an, sagt Uwe Meyer. Alles ist jetzt zum letzten Mal: Die Konfirmation am letzten Wochenende zum Beispiel. Na klar, er verlasse auch Menschen. Viele Freundschaften sind in 35 Jahren in Weserbergland und Solling entstanden. „Die Landschaft hier ist ein Gottesgeschenk“, sagt Meyer, der Weserlunjer – nur eben mit Tidensozialisation. In der Weser hat er viele Flusskilometer abwärts schwimmen gelernt. (spe)

