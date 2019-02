Samstag, 02. Februar 2019

Das Polizeiorchester Niedersachsen kommt am 21. Februar

Freuen sich auf das Konzert und hoffen auf viele Besucher (von links): Jean-Marc Mollard, Bernd Wiesendorf, Dieter Leisner und Marco Hansmann. Foto: Polizei

Holzminden. Der Termin des diesjährigen Benefizkonzertes rückt immer näher. Am 21. Februar, um 19 Uhr, zeigt das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger wieder sein Können in der Holzmindener Stadthalle. Ganz unter dem Motto „Mit Musik helfen“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Als Special Guest wird in diesem Jahr Bendix Amonat, der Gründer der Bendix Voice Academy Hannover, das Programm abrunden.

„Wir freuen uns wieder über die tollen Verkaufszahlen für das Benefizkonzert, es gibt nur noch wenige Restkarten“, freuen sich die Organisatoren des Rotary- und Lions-Clubs sowie der Polizei Holzminden.

Wer sich noch eine der begehrten Karten sichern möchte, sollte schnell sein. Einige wenige Karten sind noch bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Täglichen Anzeigers, Stadtmarketing und der Polizei Holzminden sowie den Polizeistationen Bodenwerder und Stadtoldendorf zu haben.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 02.02.19