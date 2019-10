Mittwoch, 23. Oktober 2019

Das Problem mit dem HAWK-Gebäude im Holzmindener Hafendamm

Abgeriegelt: Experten wundern sich, dass das Gebäude noch steht. Foto: spe

Holzminden. „Das Gebäude Hafendamm bereitet uns Sorge“, berichtete HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy in der Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Pro Hochschule in Holzminden. Das gesperrte HAWK-Gebäude im Hafendamm, für Millionen modernisiert und ab 2017 fertig asbestsaniert, abgezäunt und seit Jahren von der Sozialen Arbeit nicht mehr nutzbar, ist Eigentum des Landes Niedersachsen und wird vom Landesliegenschaftsfonds verwaltet. Vom Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen in Auftrag gegebene Statik-Gutachten kamen zu dem Schluss, dass eine Standfestigkeit des Gebäudes nicht gegeben ist.

Dr. Hudy sagte, viele Kundige hätten ihre Verwunderung darüber erklärt, dass das Gebäude überhaupt noch stehe. Das Problem: Es gebe keinen „Kraftschluss“ (also keine stabile Verbindung) zwischen den Innen- und den Außenwänden. „Das Gebäude hat sich intelligent verhalten und gleichmäßig nachgegeben“, versuchte der Präsident eine Erklärung. Was passiert nun mit dem Gebäude, das einst Krankenhaus und Landwirtschaftsschule, später Sitz der Landwirtschaftskammer und dann Hochschulgebäude war? (spe)

