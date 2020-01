Donnerstag, 09. Januar 2020

Das Programm für das Delligser Heimatfest steht

Micky Krause wird am 23. Mai im Delligser Festzelt zu Gast sein. Foto: Agentur

Delligsen. Das Programm für das 17. Delligser Heimatfest steht. Das Heimatfest findet von Freitag, 22. Mai, bis Montag, 25. Mai, statt. Der Festausschuss, bestehend aus 17 Delligser Vereinen, plant bereits seit einigen Monaten intensiv das traditionelle Fest. An dem Programmablauf wird sich auch bei diesem Fest gegenüber den Vorgängern nicht viel ändern. Freitags wird zunächst ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert und ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Danach beginnt das Programm im Festzelt auf dem Hartplatz in der „Maschstraße“ mit der Partyband „Sunrise“ und DJ Jaques.

