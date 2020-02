Freitag, 21. Februar 2020

Das Stadtlädchen hat wieder geöffnet in Holzminden

Das Stadtlädchen der GvL-Trade-Schülerfirma der Berufsbildenden Schulen hat jetzt wieder geöffnet. Diesmal im Sporthaus Schwager am Markt in Holzminden. Foto: bs

Holzminden/Braunschweig. „Einzelhandelskaufmann, das wäre was für mich“, ist sich Tobias Beddig sicher. Und richtet noch einmal die Waren auf dem Tisch. Honig aus der Region steht da neben den Holzarbeiten aus der BBS-Werkstatt. Neben der GvL-Thermoskanne liegt die Fair-Trade-Schokolade. GvL steht für die Georg-von-Langen-Schule, BBS für die Berufsbildenden Schulen. Tobias Beddig ist Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft, Fachrichtung Bürodienstleistung und Mitarbeiter der Schülergenossenschaft GvL-Trade, die einmal im Jahr das Städtlädchen einrichtet. Diesmal hat es im Sporthaus Schwager am Markt geöffnet, noch bis zum 7. März. Mit einer Ausnahme: Am 27. Februar bleibt das Stadtlädchen geschlossen. Dann nimmt die Schülerfirma vom Kiesberg an der Schülerfirmenmesse in Braunschweig teil. Die findet dort in den Schlossarkaden statt. Und die Schule chartert dafür eigens einen Bus. (bs)

