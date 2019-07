Donnerstag, 04. Juli 2019

Das Sternchen allein macht noch keine Gleichberechtigung

Sigrun Brünig und Angela Schürzeberg.Foto: bs

Kreis Holzminden. Sie sind ein eingespieltes Team und begegnen sich auf Augenhöhe: Angela Schürzeberg, die Landrätin des Landkreises Holzminden, und Sigrun Brünig, die Gleichstellungsbeauftragte, haben ein Ziel: Die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frauen. Den Paragraphen 3 des Grundgesetzes in den Köpfen zu verankern, ihn in der täglichen Arbeit der Verwaltung zu verankern, ihn auch in den Kreistag und in den Landkreis zu tragen, dafür hat Sigrun Brünig gearbeitet. Und was sie mit ihrer Arbeit erreicht hat, hat sie einmal mehr in ihrem Gleichstellungsbericht für die Jahre 2016 bis 2018 zusammengetragen. Es sind 38 informative Seiten geworden, in denen beleuchtet wird, was sich im Kreis Holzminden und in der Kreisverwaltung getan, was sich verändert hat und was noch getan werden muss. (bs)

