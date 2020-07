Mittwoch, 15. Juli 2020

Das Stühlerücken im Rat der Stadt Holzminden geht weiter

Bürgermeister Jürgen Daul verpflichtet Juliane Kauffmann als neues Ratsmitglied. Foto: spe

Holzminden. Immer weiter und immer wieder neu dreht sich das Personalkarussell im Rat der Stadt Holzminden. Nach der Mandatsniederlegung von Ratsherr Dr. Adriano Profeta (einst über die Grünen-Liste nachgerückt und schließlich von der UWG-Fraktion aufgenommen) hat die Mehrheitsgruppe, bestehend aus WIR, FDP, GFH und UWG, ihre Mehrheit verloren. Das Mandat fällt zurück an die Grünen. Juliane Kauffmann wurde vom Bürgermeister per Handschlag (in Handschuhen) förmlich verpflichtet. Die FDP-Fraktion hat bei dieser Gelegenheit die Gruppe verlassen, weil man sich über die Besetzung der Gremien von Unternehmen und Einrichtungen nicht einigen konnte. Das Gerücht, CDU und FDP fänden sich nun zu einer neuen Gruppe zusammen, fand in der Ratssitzung am Dienstag in der Stadthalle (vorerst) keine Bestätigung. Gerd Schläger gab bekannt, dass WIR, GFH und UWG – also jetzt ohne FDP – gemeinsam eine Gruppe bilden, er, Gerd Schläger (GFH), Gruppensprecher und Klaus Pollmann (WIR) stellvertretender Gruppensprecher seien. Bislang war Jens Ebert (FDP) Gruppensprecher gewesen. Am Beginn des Neuwahl- und Besetzungsprocederes stand eine politische Moraldebatte, die von der Umsetzung des Wählerwillens bis zu „Fraktionspersonalinteressen“, wie Martin Gumpert sie nannte, reichte. (spe)

