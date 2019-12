Sonntag, 01. Dezember 2019

Das „Weiße Rössl am Wolfgangsee“ zu Gast in Holzminden

„Zwei kleine Italiener“ wird bei „Servus Peter“ geboten. Foto: rb

Holzminden. „Servus Peter“, das ist die gelungene Hommage an Showgröße Peter Alexander. Rund 320 Besucher waren in die Stadthalle Holzminden gekommen, um dieses Musical von Peter Grimberg zu sehen und zu hören. Das Bühnenstück ist angelehnt an das Singspiel „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. In dem gleichnamigen Film aus dem Jahre 1960 spielte Peter Alexander die Rolle des Oberkellners Leopold. Diese Rolle wurde überzeugend von Peter Grimberg, dem Autor und Regisseur des Stückes, übernommen und er zollte damit seinem populären Vorbild Tribut. Peter Grimberg hatte die Idee zu diesem „Heile-Welt-Musical“ und erweckte eindrucksvoll und charmant die gute alte Zeit der Unterhaltungskunst, die er mit seinen Kolleginnen und Kollegen live präsentierte, wieder zum Leben. (rb)

