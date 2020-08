Dienstag, 11. August 2020

Das Weserschwimmen in Lüchtringen findet statt

Burkhard Schwiete und Friedel Höke (von links) laden zum 20. Weserschwimmen am 5. September ein. Foto: fhm

Lüchtringen. Das Vereinsjubiläum „90 Jahre Fischereiverein Lüchtringen“ mit dem Lüchtringer Hafenfest hat Corona verhindert, aber das Weserschwimmen findet auf jeden Fall statt. Friedel Höke und Burkhard Schweite vom Fischereiverein Lüchtringen freuen sich darauf, dass zum 20. Mal das Weserschwimmen veranstaltet wird. Am Sonnabend, 5. September, 17 Uhr am Alten Fährhaus in Lüchtringen geht es los. „Natürlich auch unter Corona-Bedingungen“, sagen Schwiete und Höke, die diese Veranstaltung eng mit dem Ordnungsamt abgestimmt und geplant haben. (fhm)

