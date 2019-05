Freitag, 24. Mai 2019

Das Wetter im Norden: unterkühlt

Die Wetterprognose fürs Wochenende. Nächste Woche wird es spürbar kühler.

In der Südhälfte gibt es in den kommenden Tagen noch meist freundliches Frühlingswetter. Einzelne Schauer und Gewitter sind aber auch mit dabei. Im Norden macht sich jedoch bereits ein nahender Umschwung bemerkbar, so die Experten von WetterOnline.

Am Samstag bilden sich nach freundlichem Tagesbeginn im Süden Schauer und Gewitter, örtlich sind Hagel und Sturmböen dabei. In der Nordhälfte ziehen dagegen bei einem frischen Wind Wolkenfelder mit etwas Regen durch. Die Temperaturen liegen im Emsland kaum über 15 Grad. Der Sonntag wird im Nordwesten meist bewölkt und windig, aber nur örtlich nass. Sonst gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad an der Ostsee und 23 Grad im Süden. Am Montag ziehen von Nordwesten her neue Schauer und kurze Gewitter heran, die ab Dienstag die anderen Landesteile erfassen. Das unterkühlte Wetter mit häufigen Schauern und Temperaturen um 15 Grad hält voraussichtlich die ganze kommende Woche an.