Dienstag, 12. Juni 2018

Das Zirkuszelt auf dem Ballisgraben steht

Circus Moreno gastiert von Donnerstag bis Sonntag in Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf. Das Zirkuszelt steht bereits, die Wohnwagen sind in Position, ab Donnerstag heißt es „Manege frei“ auf dem Festplatz Ballisgraben in Stadtoldendorf. Der Circus Moreno gastiert bis Sonntag in der Homburgstadt. Am Dienstag gab die Zirkusfamilie am Ballisgraben dem TAH einen ersten exklusiven Einblick in das bunte Treiben unter der Zirkuskuppel. Artisten, Tierdressuren und aus Film und Fernsehen bekannte Figuren wie die Minions oder die Eiskönigin sind in dem zweistündigen Programm zu erleben.

Der Circus Moreno bringt preisgekrönte Artisten mit. Die Artistin Cecile aus Frankreich zum Beispiel gewann den ersten Preis beim Circus-Festival mit ihrer „extrem Kautschuk Darbietung“. Die Artistin Christina aus Spanien zeigt eine Ring-Nummer als „Elsa die Eiskönigin“. Tier-Dressuren gehören ebenfalls dazu: Zu sehen sind Rasse-Pferde aus Arabien, Ponys, die Kamel-Karawane von Herrn Alcaraz aus Moskau, die „Hunde- und Ziegen-Revue“ mit Seppel aus Bayern, sowie springende Lamas aus Peru. Nachwuchs-Artist Taro Sperlich zeigt eine waghalsigen Rolle-Show. Die Geschwister Weisheit präsentieren auf dem Hochseil das Fahren mit dem Fahrrad. Schließlich ist auch etwas für die Lachmuskeln dabei. Der Vorhang hebt sich zum ersten Mal am Donnerstag, 14. Juni, um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag ebenfalls um 17 Uhr sowie am Sonnabend um 15 und um 18.30 Uhr sowie Sonntag um 11 Uhr. (nig)

