Freitag, 07. Juni 2019

Dassel: Verkehrszeichen "vergoldet"

Die Polizei in Dassel sucht Zeugen.

Dassel. In der Zeit von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Mai, wurden in der Dasseler Feldmark drei Verkehrszeichen und ein Teil eines Brückengeländers mit goldener Farbe besprüht. Die Schilder standen an der sogenannten Panzerbrücke, auf einem Feldweg von der Straße Am Burgberg in Richtung Relliehausen. Der oder die Täter haben zwei Warnbaken komplett und ein Verkehrszeichen (7,5 t) mitsamt Pfosten vergoldet. Außerdem wurde noch ein Stück des Metallgeländers besprüht. Der Schaden beträgt etwa. 500 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck oder in Dassel.