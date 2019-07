Mittwoch, 03. Juli 2019

Daul vs. Profeta: Privatklage, die kein TOP sein darf, wird im Rat ausgiebig debattiert

Irgendwie alles: Privatangelegenheit, Politikum und Posse. Foto: bs

Holzminden. Kleine Spitzen und große Fehden, Nadelstiche oder Holzhammermethode – die Protagonisten beherrschen die Klaviatur der Auseinandersetzung, sie haben ihre Zusammenarbeit in Zwietracht und Misstrauen perfektioniert. Im Rat, in Ausschüssen und Arbeitssitzungen sitzt man zusammen, soll eigentlich zum Wohl der Stadt Holzminden gemeinsam wirken und an einem Strang ziehen. Neuerdings wird auch schon mal der Klageweg beschritten, um die Frage von Recht und Unrecht zu klären. Eine neue „Qualität“ in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsspitze und Ratsmitgliedern ist damit erreicht. Doch man muss fein unterscheiden: Nicht der Bürgermeister der Stadt Holzminden hat einen Holzmindener Ratsherrn auf Unterlassung verklagt, sondern die Privatperson Jürgen Daul die Privatperson Dr. Adriano Profeta. Aber kann man das trennen?

Auf der angekündigten Tagesordnung der Ratssitzung am Dienstag hatte auf Antrag der UWG-Fraktion ursprünglich das „Gerichtsverfahren Bürgermeister J. Daul gegen Ratsherrn Dr. A Profeta“ gestanden. Der Verwaltungsausschuss (VA) hatte diesen Punkt in seiner Sitzung unmittelbar vorher nicht beraten. Deshalb sei er auch von der Tagesordnung des Rates zu nehmen, verkündete die Ratsvorsitzende zu Beginn der Sitzung, die schon mit halbstündiger Verspätung begann, weil man schon im nicht öffentlich tagenden VA mehr Diskussionsbedarf zu diesem Punkt als gedacht hatte. Hier zerschlug sich auch die letzte Hoffnung einiger Politiker, Jürgen Daul würde sich besinnen und seine Klage zurückziehen. Also kein TOP im Rat? Also kein TOP im Rat! Dieser Argumentation mochten einige Ratsmitglieder nicht folgen und so wurde schließlich doch eine halbe Stunde lang debattiert. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Juli