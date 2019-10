Montag, 07. Oktober 2019

DDR-Bürger landen im Motorradhotel „Villa Löwenherz“

Norbert und Paula Pirone mit einem Bild der Villa Löwenherz. Foto: fhm

Lauenförde. Es sind die aktuellen Berichte in den Medien, die Paula und Norbert Pirone an eine besondere Zeit erinnern. Vor 30 Jahren flüchteten DDR-Bürger über Prag und Ungarn in den Westen, Hunderttausende demonstrierten gegen die SED-Diktatur und schließlich fiel am 9. November 1989 die Mauer. „Wenn ich im Fernsehen die Bilder von den Flüchtlingen und den Mauerfall sehe, muss ich an die Villa Löwenherz denken“, sagt Paula Pirone. 1978 hatte Norbert und Paula Pirone die alte Villa Löwenherz in Lauenförde übernommen und daraus ein Motorradhotel gemacht. Mit der Saison 1978/79 hatten Pirones den Betrieb aufgenommen, das Hotel wurde gut angenommen. Dann kam die Wendezeit. Am 11. September 1989 öffnete Ungarn die Grenzen und machte den Weg frei für DDR-Flüchtlinge. Am 30. September bekamen 4.000 Botschaftsflüchtlinge in Prag die Nachricht, dass sie ausreisen dürfen. Sie machten sich auf in Richtung Westen, in die Bundesrepublik. Hier wurden sie zunächst in den Grenzdurchgangslagern aufgenommen und dann in den Kommunen verteilt. Auch die Samtgemeinde Boffzen bekam damals die Mitteilung, dass Übersiedler aus Friedland demnächst kommen. Wo sollten die Menschen aus der DDR untergebracht werden? (fhm)

