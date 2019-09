Donnerstag, 05. September 2019

Deensen: Die Zuckerrübe ist ein effizienter Klimaschützer

Die Zuckerrübe ist ein wichtiger Sauerstoffproduzent. Foto: beb

Deensen. Sie wirkt unscheinbar und alltäglich, ist in Norddeutschland zuhause, kann auch im Weserbergland vielerorts rechts und links der Straßen auf den Feldern gesehen werden, und doch sind ihre Höchstleistungen längst nicht allgemein bekannt. Die Zuckerrübe wird eher für ihre geschmackverstärkenden Vorzüge geschätzt als für ihre ökologischen, obwohl sie viel mehr ist als ein einfältiger Zuckerlieferant. Mit ihren ausgeprägten Blättern ist sie ein effizientes Sonnenkraftwerk, das große Mengen Sauerstoff spendet und sich damit positiv auf das Klima auswirkt.

Am Rübenfeld von Rübenanbauer Christof Möller aus Deensen erklären Dirk Wollenweber vom Zuckerrüben Anbauerverband Südniedersachsen und der Landwirt, was die Zuckerrübe so besonders macht. Wollenweber hat eine Reihe an Zahlen parat, die die Höchstleistung der Rüben verdeutlichen: „Die Zuckerrübe auf den Feldern wandelt Kohlendioxid mit Hilfe der Sonnenenergie in Zucker um und produziert dabei auf einer Fläche von einem Hektar (100 mal 100 Meter) so viel Sauerstoff, dass 100 Menschen ein Jahr davon atmen können. Während der höchsten Wachstumsphase liefert jeder Hektar bis zu 150.000 Liter Sauerstoff am Tag.“ (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 6. September 2019