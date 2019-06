Dienstag, 04. Juni 2019

Deensen: Katze rettet sich mit einem beherzten Sprung selbst

Kuriose Tierrettung in Deensen ruft die Feuerwehren aus Deensen und Stadtoldendorf auf den Plan. Fotos: ue

Deensen. Wie sie da hoch kam, weiß sie wohl nur selbst, wie sie wieder runterkam, weiß die halbe Wilhelm-Rauls-Straße in Deensen: Dienstag Mittag jedenfalls musste die Feuerwehr aus Deensen und Stadtoldendorf schon mit einer beachtlichen Stärke zur Katzenrettung von einem Hausdach anrücken, und dann sowas: Die Katze rettete sich mit einem beherzten Sprung in die benachbarte Hecke selbst. Von Katerstimmung war bei den Feuerwehrleuten dennoch nichts zu spüren.

Anwohnern war aufgefallen, dass die vermeintlich junge Katze bereits seit 7 Uhr auf dem heißen Dach saß. Da alle Lockversuche ohne Erfolg blieben, griffen sie schließlich zum Telefon und setzten den Rettungs-Mechanismus in Gang. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr Deensen, und die holte sich das Hubrettungsfahrzeug aus Stadtoldendorf zur Hilfe, so dass am Ende sage und schreibe 13 Kameraden unter dem Kommando von Deensens Ortsbrandmeister Matthias Sander mehr oder weniger mit der Katzenrettung beschäftigt waren.

Und denen machte der grau-weiße Stubentiger einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Denn kaum hatte sich der Korb der Drehleiter Richtung Dachgiebel in Bewegung gesetzt, ergriff die Katze selbst die Initiative. Eine kurze Drehung auf dem Dachfirst mit anschließendem Sprint über den Giebel, dann eine kurze Rutschpartie das Dach runter mit Endstation Dachrinne und ein beherzter Sprung in die angrenzende Hecke und schon war der Spuk vorbei.

Der Einsatz war nach gut einer halben Stunde wieder beendet und die Katze ohne eine Geste des Dankes verschwunden. (ue)