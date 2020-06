Dienstag, 09. Juni 2020

Deensen: Liebevoller „Empfang“ für Katzenbabys

Fünf Katzenbabys brachte die gefundene Katze zur Welt. Foto: Borchert

Deensen. Die Geschichte geht zu Herzen: In Deensen wurde vor circa fünf-sechs Wochen ein trächtiges Katzenmädchen gefunden. Die tierlieben Finder baten den Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen um Hilfe. Die scheue Katze wurde daraufhin eingefangen und zu einer Pflegestelle in der Samtgemeinde Stadtoldendorf-Eschershausen gebracht, wo sie in Ruhe und ohne Gefahr ihre Babys bekommen konnte.

