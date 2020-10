Mittwoch, 07. Oktober 2020

Deensen: Telekom versorgt Neubaugebiet mit Glasfaser

Von links nach rechts: Jens Göppert (Regionalmanager Deutsche Telekom), Jörg Wiesemann (Planung, Technische Infrastruktur Deutsche Telekom Technik), Hans-Dieter Ullmann (Bürgermeister von Deensen) und Dieter Helmer (stellvertretender Bürgermeister von Deensen). Foto: Telekom

Deensen. Das Neubaugebiet Wiesenweg in Deensen wird seinen Bewohnern nicht nur eine tolle Lage und eine gute Verkehrsanbindung bieten, sondern auch superschnelle Internetanschlüsse. Die Telekom hat mit den nötigen Erschließungsarbeiten begonnen und wird nach dem Ausbau das Neubaugebiet komplett mit sogenannten FTTH-Anschlüssen versorgen. Insgesamt wird die Telekom rund einen Kilometer Glasfaser verlegen und einen Verteiler aufstellen. Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten, auf dem Bürgersteig oder im Keller des Hauses, sondern wird bis in die Wohnung geführt. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) beim Herunterladen und bis zu 200 MBit/s beim Heraufladen an.

