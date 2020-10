Montag, 12. Oktober 2020

Deenser Adventskalender – schön wäre es gewesen!

Im vergangenen Jahr zog der Deenser Adventskalender viele Besucher an. In diesem Jahr gibt es keinen. Foto: jbo

Deensen. Letztes Jahr am ersten Adventswochenende fand auf dem Hof des Holzfachmarktes Hofmeister in Deensen nach langen Jahren Pause wieder der Deenser Adventskalender statt – und das war ein absoluter Erfolg! Ein toller Weihnachtsmarkt, der Deenser, Schorborner, Braaker und „Auswärtige“ gleichermaßen begeistert hat. Aber in diesem Jahr 2020 ist alles anders. Die Corona-Pandemie lässt eine Durchführung, so wie die Deenser Vereinsgemeinschaft es sich wünscht, nicht zu. Besinnliches Beisammensein, Verzehr von tollen Leckereien, ungezwungene Gespräche, eine rauschende Partynacht, so wie im vergangenen Jahr hatte es sich die Deenser Vereinsgemeinschaft gewünscht. Aber das alles unter Einhaltung der wichtigen Hygienevorschriften? Das passt nicht zusammen! Die Gesundheit geht einfach vor. Aus diesem Grund hat die Deenser Vereinsgemeinschaft in ihrer letzten Sitzung einstimmig entschieden, den Deenser Adventskalender 2020 nicht zu veranstalten.