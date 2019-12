Donnerstag, 19. Dezember 2019

Defekte Bremse sorgt für Feuerwehreinsatz in Delligsen

Insgesamt waren 40 Helfer im Einsatz. Foto: Hendrik Meier

Delligsen. Eine offenbar defekte Bremse an einem mit Rüben beladenen Sattelschlepper hat am Donnerstagabend19. Dezember, gegen 20:50 Uhr für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Delligsen gesorgt. Der Fahrer des Lkw war auf der Bundesstraße 3 in Richtung Alfeld unterwegs, als ihn ein aufmerksamer Pkw-Fahrer auf die Rauchentwicklung im hinteren Bereich seines Anhängers aufmerksam machte. Sofort verließ der Lkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und steuerte seinen Sattelschlepper auf die nahegelegene Göttinger Straße in Delligsen. Aufgrund der Rauchentwicklung an der Bremsanlage alarmierte er über den Notruf die Freiwillige Feuerwehr. Mit dem Stichwort „FEU LKW“ wurden die Brandschützer alarmiert. Bei diesem Stichwort wird die Großschleife und somit Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Delligsen ausgelöst. Am Einsatzort angekommen wurde unter Atemschutz mit der Schnellangriffseinrichtung vom Tanklöschfahrzeug sofort mit der Kühlung der Bremsanlage begonnen. Parallel dazu wurde der gesamte Lkw mit der Wärmebildkamera nach weiteren heißen Stellen abgesucht. Es konnte verhindert werden, dass der Lkw Feuer fängt. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge und circa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Delligsen eingesetzt. Während der Maßnahmen stand die DRK-Bereitschaft Delligsen mit einem Rettungswagen in Bereitstellung.