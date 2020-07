Dienstag, 28. Juli 2020

Defibrillator für die Gemeinde Schorborn

Die Vertreter der Schorborner Vereine freuen sich über die Spende eines neuen Defibrillators. Foto: jbo

Schorborn . Schon seit längerer Zeit befinden sich zwei Defibrillatoren in der Gemeinde Schorborn. Dank einer großzügigen Spende der Volksbank Seesen e.G. und einiger Schorborner Vereine konnte jetzt ein weiterer Defibrillator im Dorfgemeinschaftshaus installiert werden. Dadurch ist eine nahezu flächendeckende, schnelle Hilfe im Falle eines Herzstillstandes in der kleinen Gemeinde am Rande des Sollings gewährleistet. (jbo)

