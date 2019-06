Mittwoch, 05. Juni 2019

Defibrillatoren sorgen in Stadt- und Kreisverwaltung für Sicherheit

Zur Erläuterung des Geräts gibt es einen Probedurchlauf, natürlich ohne Auslösung des Schocks. Foto: beb

Holzminden. Ein weiteres Mal hat der Seniorenrat „Sicherheit in das Holzmindener Gemeinwesen gebracht“, fasst Bürgermeister Jürgen Daul die erfreuliche Neuigkeit zusammen. Am Mittwochvormittag hat der Rat zwei weitere Defibrillatoren übergeben, die in öffentlichen Gebäuden Holzmindens Leben retten können. Nachdem im Büro des Stadtmarketings am Markt ein Exemplar hinterlegt wurde, kann nun auch im Rathaus vor dem Bürgerbüro und in der Kreisverwaltung auf eines zugegriffen werden. (beb)



