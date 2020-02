Samstag, 08. Februar 2020

Delligsen: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Einsatz für die Feuerwehr nach einem Unfall. Fotos: Hendrik Meier /Kreisfeuerwehr

Delligsen. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 484, Grünenplan in Richtung Delligsen, sorgte am Sonnabendmorgen für den Einsatz der Feuerwehren aus Delligsen und Grünenplan sowie des Rettungsdienstes aus Alfeld.

Gegen 7.30 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle in Hameln ein. Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrerin soll eingeklemmt sein. So hieß die Erstmeldung. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Grünenplan am Unfallort eintrafen, bestätigte sich diese Meldung glücklicherweise nicht. Die Autofahrerin, die allein im Fahrzeug saß, hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr Grünenplan stellten ein Rettungsassistent und ein Rettungssanitäter der Feuerwehr Delligsen die medizinische Erstversorgung sicher, bis der Rettungsdienst samt Notarzt an der Einsatzstelle eintraf. Das Fahrzeug wurde gegen Wegrollen und mögliche Erschütterungen gesichert. Hierbei kam das Stabilisierungssystem der Feuerwehr Delligsen zum Einsatz. Die verletzte Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten wurde der Brandschutz durch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Grünenplan sichergestellt. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Landstraße 484 im Bereich Delligsen in Richtung Grünenplan für mehr als eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Einsatz der rund 60 Rettungskräfte konnte nach zweieinhalb Stunden beendet werden.