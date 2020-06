Montag, 08. Juni 2020

Delligsen: Betrunken mit einem E-Scooter unterwegs

Die Polizei stoppte in der Nacht einen E-Scooter-Fahrer in Delligsen.

Delligsen. Ein 19-jähriger Mann fuhr in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mit einem E-Scooter ohne Beleuchtung die Straßen im Bereich der Hilstraße / Hinter dem Wasser in Delligsen. Dort wurde er durch Beamte der Polizei Holzminden angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Bei dem 19-jährigen wurde eine Beeinflussung von 1,22 Promille festgestellt. Weiterhin fehlten das erforderliche Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter. Bei dem 19-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn werden nun aufgrund der Trunkenheitsfahrt, sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ermittlungen geführt. Den E-Scooter musste er nach Hause schieben.